Mostra collettiva ’Note d’arte’. Tra i dipinti un concerto jazz (Di martedì 29 ottobre 2024) Quando l’arte pittorica e i suoi colori si uniscono a poesia e musica. È quanto proposto con successo lo scorso fine settimana, alla fiera di San Simone a Rolo. Al centro Jolly è stata proposta ’Note d’arte’, Mostra collettiva di pittura con protagonisti Ada Petrosino, Adriana Montali, Franco Garuti, Giorgio Roncon, Giuseppe Martucci, Giuseppe Scarano, Giuseppe Trentacoste, Ivan Lazzaretti, Lara Valentino, Lidia Ziolo, Marco Gentile, Mario Ghizzardi, Stefano Bonaretti. E accanto alla pittura sono stati proposti momenti di arte tra pensieri poetici e filosofici con Cristina Boccella e Eleonora Badodi, fino ad arrivare a un concerto jazz tra le opere d’arte, con gli Ugly Beauty, formazione con Nicola Mazzoni, Stefano Bonaretti, Francesco Platano, Giuliano Nora ed Enrico Caimi. Eventi che hanno arricchito la Mostra e creato maggiore attenzione tra il pubblico della fiera. Ilrestodelcarlino.it - Mostra collettiva ’Note d’arte’. Tra i dipinti un concerto jazz Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Quando l’arte pittorica e i suoi colori si uniscono a poesia e musica. È quanto proposto con successo lo scorso fine settimana, alla fiera di San Simone a Rolo. Al centro Jolly è stata propostadi pittura con protagonisti Ada Petrosino, Adriana Montali, Franco Garuti, Giorgio Roncon, Giuseppe Martucci, Giuseppe Scarano, Giuseppe Trentacoste, Ivan Lazzaretti, Lara Valentino, Lidia Ziolo, Marco Gentile, Mario Ghizzardi, Stefano Bonaretti. E accanto alla pittura sono stati proposti momenti di arte tra pensieri poetici e filosofici con Cristina Boccella e Eleonora Badodi, fino ad arrivare a untra le opere d’arte, con gli Ugly Beauty, formazione con Nicola Mazzoni, Stefano Bonaretti, Francesco Platano, Giuliano Nora ed Enrico Caimi. Eventi che hanno arricchito lae creato maggiore attenzione tra il pubblico della fiera.

