Mondadori Media non si ferma ed entra con una quota di minoranza in Meaningfool (Di martedì 29 ottobre 2024) Mondadori Media ha ufficializzato il proprio ingresso con una quota di minoranza nell’agenzia creativa Meaningfool. Si tratta di un accordo importante, arrivato a poche settimane dalla chiusura dell’operazione da 6,9 milioni con cui il gruppo ha acquisito il 51 per cento del brand Fatto in Casa da Benedetta. Meaningfool è un’agenzia creativa che strizza l’occhio all’intelligenza artificiale ed è stata fondata pochi mesi fa da Fabio Padoan. Si tratta, viene spiegato in una nota, di una start up innovativa che investe sulla creazione di nuovi modelli di AI. L’obiettivo è aumentare le possibilità creative e produttive delle campagne social adv, integrando canali, linguaggi e formati più diffusi. Lettera43.it - Mondadori Media non si ferma ed entra con una quota di minoranza in Meaningfool Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 29 ottobre 2024)ha ufficializzato il proprio ingresso con unadinell’agenzia creativa. Si tratta di un accordo importante, arrivato a poche settimane dalla chiusura dell’operazione da 6,9 milioni con cui il gruppo ha acquisito il 51 per cento del brand Fatto in Casa da Benedetta.è un’agenzia creativa che strizza l’occhio all’intelligenza artificiale ed è stata fondata pochi mesi fa da Fabio Padoan. Si tratta, viene spiegato in una nota, di una start up innovativa che investe sulla creazione di nuovi modelli di AI. L’obiettivo è aumentare le possibilità creative e produttive delle campagne social adv, integrando canali, linguaggi e formati più diffusi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Mondadori Media non si ferma ed entra con una quota di minoranza in Meaningfool; Mondadori Media acquisisce "Fatto in casa da Benedetta". Alla casalinga creatrice del brand 6,9 milioni di euro; Benedetta Rossi e Mondadori hanno concluso l’accordo: quanto vale il brand “Fatto in casa”; Apre Mondadori in Galleria Umberto mettendo d'accordo istituzioni e gente comune | VIDEO e FOTO; Daniela Cerrato, Brand Manager Mass Market di Mondadori Media, commenta il lancio di The Wom: “una proposta innovativa per intercettare bisogni e interessi delle nuove generazioni di donne”; Mondadori acquisisce il 51% di "Fatto in Casa da Benedetta"; Leggi >>>

Mondadori Media entra nel capitale dell'agenzia Meaningfool

(engage.it)

Dopo la recente acquisizione di Fatto in Casa da Benedetta, Mondadori Media annuncia una nuova operazione di mercato: l'editore multimediale, infatti, entra in Meaningfool ...

Mondadori Media a Intersection 2024: un'esperienza interattiva tra AI e creatività

(tgcom24.mediaset.it)

Per la prima volta uno storytelling immersivo nel mondo dei brand partner Mondadori grazie alla realtà virtuale PLAI ...

Da Altidona a Mondadori: Benedetta Rossi e il marito dopo aver ceduto l'azienda a Mondadori: cifra stellare per l'influencer marchigiana

(corriereadriatico.it)

Alla fine Benedetta Rossi e il marito hanno ceduto la loro azienda a Mondadori per un'acquisizione milionaria. Il comunicato ufficiale è arrivato. Mondadori, tramite la ...

Benedetta Rossi e il marito cedono l'azienda a Mondadori per una cifra stellare: «Io e Marco stiamo scrivendo una nuova storia»

(msn.com)

Alla fine Benedetta Rossi e il marito hanno ceduto la loro azienda a Mondadori per un'acquisizione milionaria. Il comunicato ufficiale è arrivato. Mondadori, tramite la ...