Minacce all'ex sindaco per la casa abusiva: patteggia condanna a 9 mesi (Di martedì 29 ottobre 2024) Ha patteggiato una pena a 9 mesi di reclusione per le Minacce rivolte all'ex sindaco di Aversa, Alfonso Golia, per l'abbattimento di un immobile abusivo.Si chiude così - con una pena concordata - il procedimento penale avviato in seguito alla denuncia presentata dall'ex primo cittadino ai Casertanews.it - Minacce all'ex sindaco per la casa abusiva: patteggia condanna a 9 mesi Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Hato una pena a 9di reclusione per lerivolte all'exdi Aversa, Alfonso Golia, per l'abbattimento di un immobile abusivo.Si chiude così - con una pena concordata - il procedimento penale avviato in seguito alla denuncia presentata dall'ex primo cittadino ai

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Bologna minacce di morte al sindaco Matteo Lepore: la scritta sul muro del circolo Pd 2 Agosto; Minacce all'ex sindaco per la casa abusiva: patteggia condanna a 9 mesi; Avvertimento all'ex sindaco di Vico: trovati due proiettili sul tergicristallo dell'auto; Tensione politica - Minacce e intimidazioni a Corigliano Rossano: scatta vigilanza per il sindaco Stasi e l’ex assessore Viteritti; Minacce al neo sindaco di Martignano per una presunta occupazione abusiva: «Ti faccio finire sulla sedia a rot; «Ho subìto minacce e denigrazioni per demolire quel ristorante», parla Rotice, ex sindaco Manfredonia; Leggi >>>

Bologna minacce di morte al sindaco Matteo Lepore: la scritta sul muro del circolo Pd 2 Agosto

(corrieredibologna.corriere.it)

Il deputato dem Andrea De Maria: «Massima solidarietà al sindaco sottoposto a minacce e aggressioni inaccettabili». L'ex sindaco Merola: «Il Pd non si farà intimidire da quattro avvoltoi» ...

Minacce di morte per il sindaco sul circolo Pd di Bologna: indignazione e condanna

(msn.com)

Bologna, 29 ottobre 2024 – Scritte con minacce di morte per il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e insulti contro il Pd: il violento attacco verbale è stato trovato sulla sede del circolo Pd "2 ...

Bologna, minacce di morte al sindaco Lepore: la scritta sul muro di un circolo Pd

(bologna.repubblica.it)

BOLOGNA – Sul muro del circolo Pd "2 agosto 1980", che si trova in via Casarini, nella periferia di Bologna, sono comparse scritte contro i dem e una che dice "Lepore muori". L'altra scritta è ...

Scritte e minacce sulle mura di un circolo del Partito Democratico

(bolognatoday.it)

Il circolo 2 Agosto 1980 del Partito Democratico è stato vandalizzato nella notte tra lunedì e martedì. Nella foto, diffusa sui social network dal PD Bologna, si legge anche una minaccia al sindaco ...