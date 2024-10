Milan-Napoli, esplode il caso a poche ore dalla partita: spunta la decisione (Di martedì 29 ottobre 2024) Si apre il caso a poche ore dalla sfida tra Milan e Napoli: la decisione dell’allenatore è sorprendente ma anche molto rischiosa. Mancano ormai pochissime ore al match di cartello di questo turno infrasettimanale di Serie A. Il Milan ospita il Napoli, con gli azzurri che affronteranno cosi la prima partita di un ciclo di ferro che vedrà la squadra di Conte impegnata contro Milan appunto, Atalanta, Inter e Roma. Contro i rossoneri la primissima fase di questa scia di partite dove per il Napoli sarà necessario mettere in campo tutto. Se in casa Napoli ci si prepara al tour de force, in casa Milan si è aperto un vero e proprio caso: per la partita di stasera, infatti, si parla ormai da ore di una formazione senza Rafa Leao in campo tra i titolari. Una notizia che sta facendo discutere e che sta diventando centrale all’interno del dibattito tra i tifosi del Napoli. Spazionapoli.it - Milan-Napoli, esplode il caso a poche ore dalla partita: spunta la decisione Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Si apre iloresfida tra: ladell’allenatore è sorprendente ma anche molto rischiosa. Mancano ormai pochissime ore al match di cartello di questo turno infrasettimanale di Serie A. Ilospita il, con gli azzurri che affronteranno cosi la primadi un ciclo di ferro che vedrà la squadra di Conte impegnata controappunto, Atalanta, Inter e Roma. Contro i rossoneri la primissima fase di questa scia di partite dove per ilsarà necessario mettere in campo tutto. Se in casaci si prepara al tour de force, in casasi è aperto un vero e proprio: per ladi stasera, infatti, si parla ormai da ore di una formazione senza Rafa Leao in campo tra i titolari. Una notizia che sta facendo discutere e che sta diventando centrale all’interno del dibattito tra i tifosi del

