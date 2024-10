Kim Jong-un teme attentati per il suo appoggio a Putin: rafforzate le misure di sicurezza per il leader nordcoreano (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo aver stretto i rapporti con Vladimir Putin e temendo possibili rappresaglie, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha rafforzato le proprie misure di sicurezza. Ad affermarlo è il National Intelligence Service (NIS) della Corea del Sud secondo cui la Corea del Nord ha recentemente aumentato i dispositivi di sicurezza del leader del paese, mentre le sue apparizioni pubbliche sono aumentate del 60%. Lo riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Si ritiene che la mossa sia una risposta alle potenziali minacce alla vita di Kim Jong Un, ha affermato l’agenzia di stampa. L’agenzia di intelligence ha informato i legislatori sulla questione durante una riunione del comitato parlamentare di intelligence. Kim Jong Un ha fatto 110 apparizioni pubbliche quest’anno, segnando un aumento del 60% rispetto all’anno scorso, secondo il NIS. Lanotiziagiornale.it - Kim Jong-un teme attentati per il suo appoggio a Putin: rafforzate le misure di sicurezza per il leader nordcoreano Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo aver stretto i rapporti con Vladimirndo possibili rappresaglie, ilKim-un ha rafforzato le propriedi. Ad affermarlo è il National Intelligence Service (NIS) della Corea del Sud secondo cui la Corea del Nord ha recennte aumentato i dispositivi dideldel paese, mentre le sue apparizioni pubbliche sono aumentate del 60%. Lo riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Si ritiene che la mossa sia una risposta alle potenziali minacce alla vita di KimUn, ha affermato l’agenzia di stampa. L’agenzia di intelligence ha informato i legislatori sulla questione durante una riunione del comitato parlamentare di intelligence. KimUn ha fatto 110 apparizioni pubbliche quest’anno, segnando un aumento del 60% rispetto all’anno scorso, secondo il NIS.

