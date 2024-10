Metropolitanmagazine.it - Israele mette al bando l’UNRWA: ormai non ci sono più parole

(Di martedì 29 ottobre 2024)che combatte controcrea sdegno internazionale, mentre continuano gli scontri in Libano e Gaza. La recente decisione del parlamento israeliano di bandire l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi (Unrwa) ha suscitato forti reazioni internazionali e rinnovato il dibattito sul ruolo delnei territori occupati. Contestualmente, l’escalation militare trae Libano e le devastanti operazioni a Gaza, con decine di vittime civili, hanno reso la situazione sempre più critica. La Francia e l’Iran siespressi con fermezza contro la mossa di, evidenziando le possibili ripercussioni umanitarie e la necessità di interventi diplomatici per placare il conflitto.