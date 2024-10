In difesa dei cervi: un presidio per bloccare la mattanza in Abruzzo (Di martedì 29 ottobre 2024) Sabato 2 novembre gli Animalisti volontari Pescara richiedono aiuto e sostegno da parte di tutti coloro che intendono opporsi alla mattanza dei cervi d’Abruzzo. Nel pomeriggio alle ore 15.30 in piazza Unione, davanti la sede della regione Abruzzo, si terrà un presidio per comunicare al presidente Ilpescara.it - In difesa dei cervi: un presidio per bloccare la mattanza in Abruzzo Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Sabato 2 novembre gli Animalisti volontari Pescara richiedono aiuto e sostegno da parte di tutti coloro che intendono opporsi alladeid’. Nel pomeriggio alle ore 15.30 in piazza Unione, davanti la sede della regione, si terrà unper comunicare al presidente

"Doppio stop per l’abbattimento di quasi cinquecento cervi, la delibera della giunta regionale Marsilio dei partiti Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia è stata sospesa dalla giustizia amministrativa e rinviata da una mancanza di gran peso. Il ...

Nel pomeriggio alle ore 15.30 in piazza Unione, davanti la sede della regione Abruzzo, si terrà un presidio per comunicare al presidente Marsilio che la sua decisione riporta indietro di 40 anni in ...

Stop alla strage di cervi in Abruzzo. Si è reso necessario ... “Al momento cercano di allentare il blocco ha aggiunto Putin - Sono circondati, ma non si rendono nemmeno conto di esserlo.

La successiva difesa dell’harem da nuovi maschi sopraggiunti potrà tuttavia richiedere un ulteriore notevole dispendio di energie. Nella maggior parte dei casi i detentori di un harem sono ...

Giovedì pomeriggio si è tenuto un nuovo presidio, il secondo in tre giorni ... il primo cittadino haemesso un’ordinanza per bloccare i lavori per la realizzazione di un’antenna 5G alta ...