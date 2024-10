Lettera43.it - Giubileo 2025, presentata la mascotte ufficiale: si chiama Luce

(Di martedì 29 ottobre 2024) Grandi occhi azzurri, capelli celesti e un ampio k-way giallo che la copre dal capo alle ginocchia. Sie, in pieno stile manga giapponese, è ladel Vaticano per il, l’anno santo della Chiesa cattolica. Una scelta, piuttosto distante dai canoni tradizionali del culto e dell’arte cristiana, che strizza l’occhio al Sol Levante: sarà infatti anchevaticana in occasione dell’Expo universale di Osaka, proprio in Giappone. Monsignor Rino Fisichella con la(Imagoeconomica).I dettagli di, ladelCome ha spiegato monsignor Salvatore Rino Fisichella durante la presentazione, l’illustratore Simone Legno l’ha concepita «con l’intento di riflettere la cultura pop, particolarmente apprezzata dai giovani e che porta con sé un messaggio di speranza e accoglienza».