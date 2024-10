.com - Gardaland Halloween Party 2024 con Benji & Fede, Coma_Cose e Fred De Palma

(Di martedì 29 ottobre 2024) La notte diil live organizzato da RTL 102.5 acon, ComaCose eDeGiovedì 31 ottobre, RTL 102.5 e Radio Zeta saranno alper una serata ricca di divertimento e musica. Alle 22:30 prenderà il via lo show, con l’animazione di Giulia Laura Abbiati, Simone Palmieri, Diego Zappone e il DJ Sautufau. Durante lo spettacolo musicale del, live da Piazza Jumanji, ci saranno le performance live con alcuni dei nomi più amati della scena musicale italiana:, ComaCose eDe. A partire dalle 22:30 e fino a mezzanotte, lo spettacolo sarà trasmesso in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del Digitale Terrestre e canale 735 di Sky) e in streaming su RTL 102.5 Play.