Furti notturni nei bar. Arrestato in flagranza (Di martedì 29 ottobre 2024) Due colpi in una notte, uno riuscito e l’altro fallito, ai danni di bar. E il presunto responsabile di entrambi è stato Arrestato dai carabinieri. A.M., 36enne vogherese, è stato fermato dai militari del Radiomobile verso le 6 di ieri. La pattuglia era stata inviata dalla centrale operativa in piazza Duomo per una effrazione e i carabinieri "hanno sorpreso il malintenzionato – riferisce la nota diramata dall’Arma – mentre tentava di allontanarsi dal bar Duomo 67, dove poco prima si era introdotto, previa effrazione della saracinesca, tentando, senza riuscirci, di asportare il denaro contenuto all’interno della cassa". L’arresto è scattato in flagranza per il tentato furto aggravato. Non solo. Ilgiorno.it - Furti notturni nei bar. Arrestato in flagranza Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Due colpi in una notte, uno riuscito e l’altro fallito, ai danni di bar. E il presunto responsabile di entrambi è statodai carabinieri. A.M., 36enne vogherese, è stato fermato dai militari del Radiomobile verso le 6 di ieri. La pattuglia era stata inviata dalla centrale operativa in piazza Duomo per una effrazione e i carabinieri "hanno sorpreso il malintenzionato – riferisce la nota diramata dall’Arma – mentre tentava di allontanarsi dal bar Duomo 67, dove poco prima si era introdotto, previa effrazione della saracinesca, tentando, senza riuscirci, di asportare il denaro contenuto all’interno della cassa". L’arresto è scattato inper il tentato furto aggravato. Non solo.

