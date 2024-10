Gamberorosso.it - "Dolcetto o scherzetto vietato agli adolescenti": la festa è dei bambini, pena una multa di quasi 200 euro

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)è un gioco da ragazzi, anzi, da. «Tutti coloro al di sopra dei 14 anni non possono partecipare, a meno che non stiano facendo da accompagnatori». Scriveva così nel 2017 la cittadina di Pennsauken, in New Jersey, sul suo sito web. «Sfortunatamente, gli accompagnatori non possono richiedere caramelle. Dovranno aspettare di rientrare a casa per aiutare i più piccoli a dividere i dolciumi». Oggi, anche l’Upper Deerfield Township, sempre nel New Jersey, ha posto un limite di età, stavolta a 12 anni: chi non lo rispetta dovrà pagare unafino a 200 dollari, più di 180. Quando Halloween era un reatoè una tradizione antica e molto sentita in tutti gli Stati Uniti, che comincia già nel pomeriggio ma che dà il meglio di sé di sera, quando l’atmosfera si fa più spettrale.