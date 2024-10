Cittadini stranieri residenti in regione | Parma la provincia con la più alta incidenza col 154%

Cittadini stranieri residenti in regione: Parma la provincia con la più alta incidenza col 15,4% (Di martedì 29 ottobre 2024) Parma è la provincia con la più alta incidenza di Cittadini stranieri residenti in Emilia-Romagna col 15,4 per cento. In regione il numero è in crescita: all’1 gennaio 2024 sono 575.476 (12,9% della popolazione complessiva), con un incremento di oltre 6.600 persone rispetto all’anno precedente Parmatoday.it - Cittadini stranieri residenti in regione: Parma la provincia con la più alta incidenza col 15,4% Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024)è lacon la piùdiin Emilia-Romagna col 15,4 per cento. Inil numero è in crescita: all’1 gennaio 2024 sono 575.476 (12,9% della popolazione complessiva), con un incremento di oltre 6.600 persone rispetto all’anno precedente

