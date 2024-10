Lettera43.it - Chiara Ferragni lascia il vertice di Fenice: al suo posto Claudio Calabi

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)non sarà più l’amministratore delegato di, la società che gestisce il suo brand di moda. L’ha deciso l’assemblea dei soci che si è tenuta lunedì 28 ottobre e che ha designato come suo successoreRoberto. Anche Paolo Barletta hato il suo ruolo di presidente.e Barletta sono azionisti dell’azienda rispettivamente con il 32,5 e il 40 per cento. Il restante 27,5 per cento è invece nelle mani di Pasquale Morgese. La nomina sarà effettiva dal 4 novembre. Chi èRobertoClasse 1948,ha una lunga esperienza in ruoli manageriali. Dopo la laurea di Economia e commercio, la sua carriera si è focalizzata su ristrutturazioni aziendali, rilanci e crescita di brand.