Quotidiano.net - Chi è Gray Sorrenti, la nuova fidanzata di Romeo Beckham

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 29 ottobre 2024) Storia d’amore in corso perche, in questi giorni, ha confermato la sua relazione con la fotografa. I due sono stati fotografati mentre si baciavano e abbracciavano a New York City, nel weekend, ed è quindi arrivata la conferma da parte dei diretti interessati. La coppia ha scelto di uscire e passeggiare per di uscire insieme per la prima volta al Kettl Tea nel quartiere di NoHo, senza preoccuparsi troppo di possibili paparazzi. E gli scatti sono arrivati, puntuali. Chi è, fotografa ediLe immagini pubblicate online con gli scatti, in teneri atteggiamenti, disono state al centro di numerosi commenti. Se molti di questi erano di apprezzamento, altri erano critici e c’è chi ha pensato che la 23ennesi stesse mettendo in posa appositamente per le telecamere.