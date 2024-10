Quotidiano.net - Bce all'Italia, siamo cauti ma direzione tassi è chiara

(Di martedì 29 ottobre 2024) La Bce ascolta "tutte le opinioni attentamente e con mente aperta". Lo dice il vice-presidente della Bce, Luis de Guindos, in risposta alle critiche nei confronti della cautela della Bce nel tagliare iarrivate nei mesi scorsi da alcuni politicini. "Ai cittadinini ed europei direi che è importante esseree prudenti", dice de Guindos in un'intervista all'ANSA. Abbiamo ridotto id'interesse e la traiettoria della nostra politica monetaria è molto, ma il livello di incertezza è enorme e non posfare errori".