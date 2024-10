Anteprima24.it - Aversa, il PD contro l’autonomia differenziata: “Si va verso gabbie salariali e stipendi più bassi”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Diciamolo chiaramente: si arriverà allee glisaranno diversi e piùal Sud e in Campania”. È questo uno degli effetti peggiori che produrràe di cui si è discusso ieri sera nel locale circolo del PD di, dove è iniziato il primo ciclo di eventi sulle cinque priorità per l’Italia al quale parteciperanno, di volta in volta, componenti della Segreteria nazionale del PD, consiglieri comunali e parlamentari del PD e del Centrosinistra, personalità dei mondi del lavoro, dell’associazionismo, delle professioni e dell’imprenditoria.