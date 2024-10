Apple Intelligence arriva in Italia: quando sarà disponibile su iPhone e le novità di iOS 18.1 (Di martedì 29 ottobre 2024) Apple ha annunciato l’arrivo di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1. Questo ciclo di aggiornamenti lanciato da Cupertino potrebbe essere uno dei più importanti in tutta la storia dell’azienda. Da qui infatti arriverà un nuovo set di funzioni di Apple Intelligence, l’intelligenza artifiiciale di Apple. Fanpage.it - Apple Intelligence arriva in Italia: quando sarà disponibile su iPhone e le novità di iOS 18.1 Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024)ha annunciato l’arrivo di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1. Questo ciclo di aggiornamenti lanciato da Cupertino potrebbe essere uno dei più importanti in tutta la storia dell’azienda. Da qui infatti arriverà un nuovo set di funzioni di, l’intelligenza artifiiciale di

