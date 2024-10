Donnapop.it - Andrea Vianello racconta la malattia: l’ictus ha sconvolto la sua vita, ecco come sono andate le cose

(Di martedì 29 ottobre 2024)ha avuto un ictus e la, arrivata all’improvviso, ha segnato inebilmente la sua. Oggi sta bene, ma i primi tempistati difficilissimi.è un evento tragico e impattante, non solo per chi ne è colpito, ma anche per le famiglie e le comunità che lo circondano. In Italia, rappresenta la terza causa di morte e la prima di invalidità, con circa 100.000 nuovi casi registrati ogni anno. Nonostante la gravità della situazione, è importante sapere che ben 9 ictus su 10 potrebbero essere prevenuti adottando stili dipiù sani. Proprio in occasione della Giornata Mondiale controcerebrale, il 29 ottobre, l’associazione A.L.I.Ce. Italia Odv, presieduta da, ha lanciato la campagna #PiuFortidellIctus, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione e sull’importanza di un intervento tempestivo.