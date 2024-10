Al via la Coppa del Mondo di sciabola, 24 azzurri ad Orano (Di martedì 29 ottobre 2024) Convocati dal ct Zanotti tanti giovani per il lungo weekend sulle pedane algerine ROMA - Comincerà ad Orano, dal 7 al 10 novembre, la Coppa del Mondo 2024/2025 per la sciabola azzurra. In Algeria sono in programma competizioni individuali e a squadre, sia maschili e femminili. Il ct Nicola Zanotti, Ilgiornaleditalia.it - Al via la Coppa del Mondo di sciabola, 24 azzurri ad Orano Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Convocati dal ct Zanotti tanti giovani per il lungo weekend sulle pedane algerine ROMA - Comincerà ad, dal 7 al 10 novembre, ladel2024/2025 per laazzurra. In Algeria sono in programma competizioni individuali e a squadre, sia maschili e femminili. Il ct Nicola Zanotti,

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Coppa del Mondo 2024/25 al via: dove vederla

(gazzetta.it)

Le gare saranno trasmesse su RaiSport e Rai 2, che seguirà le tappe italiane anche con lo studio al traguardo. A commentare il circo bianco maschile ci saranno sempre Davide Labate e Alberto Schieppat ...

Al via la Coppa del Mondo di sciabola, 24 azzurri ad Orano

(italpress.com)

ROMA (ITALPRESS) - Comincerà ad Orano, dal 7 al 10 novembre, la Coppa del Mondo 2024/2025 per la sciabola azzurra. In Algeria sono in programma competizio ...

Sci, al via Coppa del mondo, Federica Brignone vuole il quinto podio

(msn.com)

Federica Brignone - 34 anni e dunque con una piena maturità agonistica - proprio a Soelden, con il gigante di domani che apre la stagione 2024-25, vuole iniziare nel migliore dei modi. Del resto sul g ...

Coppa del Mondo al via: Mora secondo a Shanghai nei 200 dorso, Ceccon quinto nei 100 misti. Record europeo di Noè

(informazione.it)

Coppa del Mondo al via: Mora secondo a Shanghai nei 200 dorso, Ceccon quinto nei 100 misti. Record europeo di Noè Il primo podio stagionale azzurro in vasca corta a Shanghai, per la Coppa del Mondo, è ...