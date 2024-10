Lortica.it - Aggressività: tra dolore e natura

Leggi tutta la notizia su Lortica.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) L’è un tema complesso, che mescola ladi una persona con le ferite del suo passato. Quando incontriamo qualcuno che manifesta comportamenti aggressivi, èle chiederci se sia così per colpa di un trauma o se, piuttosto, non sia nato con una predisposizione alla rabbia. In molti casi, l’può essere una reazione a ferite profonde. Chi ha subito abusi, abbandoni o privazioni durante l’infanzia spesso sviluppa una corazza fatta di rabbia, per difendersi da un mondo che percepisce come ostile. In queste situazioni, l’non è altro che una manifestazione di unnon elaborato, un grido che cerca di proteggere ciò che è rimasto vulnerabile. Le emozioni vengono espresse con veemenza perché non si è mai imparato a riconoscerle e gestirle diversamente. Ma l’può anche avere radici biologiche.