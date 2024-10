Inter-news.it - Adani sottolinea: «Sui gol presi Inter mai in inferiorità numerica!»

(Di martedì 29 ottobre 2024)una particolarità nei gol subiti ieri dall’contro la Juventus a San Siro, nel match conclusosi ben 4-4. SUPERFICIALE – Daniele, protagonista del suo programma Viva il Futbol con Antonio Cassano e Nicola Ventola, ha espresso il suo pensiero su-Juventus 4-4: «Mi sembrava impossibile per l’farsela scappare una volta passata sul più due. Quelle sono disattenzioni di ogni tipo: singole e di reparto. Singole della Juventus, di reparto dei nerazzurri. La posizione dei calciatori sul terzo gol della Juventus era altissima, anche se poi erano riusciti a rientrare. La squadra di Inzaghi non è mai stata, nei gol, in. Era messe bene con i suoi uomini, ma è stata superficiale».