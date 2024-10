WTA Hong Kong 2024, Halep torna ma viene sconfitta. Avanti le cinesi Shi e Wang Xinyu (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sono cominciate le sfide del torneo WTA di Hong Kong. Sicuramente c’era grande curiosità per il ritorno in campo dopo più di sette mesi di Simona Halep, scivolata ora alla posizione numero 883 della classifica mondiale, ma la rumena è stata sconfitta con un doppio 6-3 dalla cinese Yuan Yue, numero 45 del mondo, in un’ora e ventitré minuti di gioco. C’è già un accoppiamento per il secondo turno ed è quello che metterà di fronte la cinese Han Shi e l’americana Bernanda Pera. Han ha superato con un 6-4 6-2 la russa Margarita Betova (ex Gasparyan), che addirittura non vince un match in singolare dal 2021; mentre Pera ha sconfitto la giapponese Sara Saito con un duplice 6-4. Passa il turno anche l’australiana Priscilla Horn, che ha sconfitto la tennista di casa Eudice CHong in due set con il punteggio di 6-3 6-4. Oasport.it - WTA Hong Kong 2024, Halep torna ma viene sconfitta. Avanti le cinesi Shi e Wang Xinyu Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sono cominciate le sfide del torneo WTA di. Sicuramente c’era grande curiosità per il ritorno in campo dopo più di sette mesi di Simona, scivolata ora alla posizione numero 883 della classifica mondiale, ma la rumena è statacon un doppio 6-3 dalla cinese Yuan Yue, numero 45 del mondo, in un’ora e ventitré minuti di gioco. C’è già un accoppiamento per il secondo turno ed è quello che metterà di fronte la cinese Han Shi e l’americana Bernanda Pera. Han ha superato con un 6-4 6-2 la russa Margarita Betova (ex Gasparyan), che addirittura non vince un match in singolare dal 2021; mentre Pera ha sconfitto la giapponese Sara Saito con un duplice 6-4. Passa il turno anche l’australiana Priscilla Horn, che ha sconfitto la tennista di casa Eudice Cin due set con il punteggio di 6-3 6-4.

