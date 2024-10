Visita guidata | SottoSottoriva

Visita guidata: "Sotto...Sottoriva" (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il fascino del tempo passato vi farà immergere in un atmosfera romantica e popolana. Accompagnati da una guida turistica scoprirete come Sottoriva meriti il nome che ha, come i vo' si siano trasformati nel tempo e come la toponomastica ci ricordi le attività che vi si svolgevano. Una via con la Veronasera.it - Visita guidata: "Sotto...Sottoriva" Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il fascino del tempo passato vi farà immergere in un atmosfera romantica e popolana. Accompagnati da una guida turistica scoprirete come Sottoriva meriti il nome che ha, come i vo' si siano trasformati nel tempo e come la toponomastica ci ricordi le attività che vi si svolgevano. Una via con la

Visita guidata: "Sotto...Sottoriva"

