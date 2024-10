Lanazione.it - “Vi ammazzo tutti”. Minaccia con una pistola due ragazze, arrestato

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Viareggio, 28 ottobre 2024 –dalla polizia e dai carabinieri a Viareggio un uomo di 46 anni di origini marocchine che aveva mostrato unaa dueper infastidirle erle. Loro stesse, intimorite, hanno avvisato le forze dell'ordine. L'uomo, in stato di alterazione psicofisica, appena ha notato gli uomini in divisa ha estratto l'arma puntandola verso gli agenti e gridando: "Vi!". Gli operatori lo hanno bloccato e disarmato, nonostante cercasse di liberarsi, dimenandosi e continuando a proferire minacce di morte. Lasi è rivelata come una scacciacani ma il 46enne aveva dipinto il tappo rosso con un pennarello nero per farla sembrare vera. La polizia dopo l'identificazione lo ha denunciato peraggravata.