Il Parma sarà la prossima avversaria della Juventus nel match valido per la decima giornata del campionato di Serie A. La squadra allenata da Fabio Pecchia attualmente è in 17esima posizione a quota 8 punti, due di vantaggio sulla zona retrocessione. In campionato è reduce dal pari interno contro l'Empoli, arrivato grazie a Charpentier che ha agguantato l'iniziale vantaggio firmato da una sfortunata autorete di Coulibaly. La vittoria dei ducali è sfumata proprio nei minuti finali quando Bonny ha sprecato un calcio di rigore centrando la parte alta della traversa. Un errore che potrebbe rimettere in discussione la gerarchia dei tiratori dal dischetto.

TS – l’ex Pecchia blinda la difesa, il caso Man e il rigorista

