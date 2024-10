Lanazione.it - Successo per Confluenze, la Rassegna nazione di poesia della città di Arezzo

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – Si è conclusa da qualche giorno ladidi", edizione 2024 ed è stata un vero, sia in termini di partecipazione, che per il livello dei suoi ospiti. Laè stata possibile grazie agli sponsor che hanno creduto nel progetto, tra essi il ConsiglioRegione Toscana, il Comune di, la Bibliotecadi, l'Università di Siena, la Ferroviaria Italiana, Banca Etica, Ammentos, studio TSI, studio di Acustica Ambientale, Mega+Mega. Non possono ovviamente essere dimenticare tutti coloro e tutte coloro che hanno lavorato, duramente e a lungo, per costruire con efficacia le singole iniziative, sotto la direzione di Claudio Gino Gianni.