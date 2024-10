Gaeta.it - Scossa a Bolzano: revocato il permesso di soggiorno a pachistano accusato di violenza su minorenne

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un grave episodio ha scosso la comunità di, dove undi 40 anni, arrestato con l'accusa di aver violentato una ragazzina di soli 14 anni, ha visto il propriodidal Questore Paolo Sartori. Laè avvenuta nel quartiere Casanova, suscitando forte indignazione e preoccupazione nella cittadinanza. Le autorità hanno preso misure immediate, avviando un procedimento di espulsione per l'uomo che, attualmente detenuto, si era trasferito nella città altoatesina per motivi di lavoro. Dettagli sul presunto aggressore Il, giunto in Italia diversi anni fa, ha vissuto in diverse città italiane, tra cui Varese e Verona. Prima dell'arresto, si trovava ain cerca di occupazione e aveva trovato ospitalità presso un amico.