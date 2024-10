Tpi.it - Scandalo Equalize: dai Servizi segreti alle mafie: come funzionava la fabbrica dei dossier che era arrivata spiare persino Mattarella

(Di lunedì 28 ottobre 2024), ladeia due passi dal Duomo di Milano Il presidente della Repubblica Sergio, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il senatore Matteo Renzi, l’ex governatrice della Lombardi Letizia Moratti. Sono alcune fra le più importanti vittime del “gigantesco mercato nero delle informazioni riservate” scoperto dalla Procura di Milano e dalla Direzione distrettuale antimafia e che avevaperno la società di investigazioni finanziarie e reputazionali, con sede in via Pattari a Milano, a pochi passi dal Duomo. I magistrati parlano di attività diaggio “inquietante” a tal punto da poter “tenere in pugno” cittadini e istituzioni” e “condizionare” dinamiche “imprenditoriali e procedure pubbliche, anche giudiziarie”. “Un pericolo per la democrazia di questo Paese”, lo definisce la Procura meneghina.