Sport.periodicodaily.com - Salernitana-Cesena: le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Gara valida per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I granata devono provare ad uscire dalla crisi, ma non sarà facile perchè di fronte ci saranno i romagnoli che sognano un posto nei playoff.si giocherà marted’ 29 ottobre 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Arechi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Continua l’altalena di risultati dei granata che, dopo essere usciti dalla crisi iniziali, sembrano esserci nuovamente ripiombati nelle ultime due uscite incassandro altrettante sconfitte contro Spezia in casa e Cremonese in trasferta. La squadra di Martusciello è ora in zona play-out con 11 punti, e le prossime partite potrebbe risultare decisive per le sorti del tecnico. Tutt’altra situazione in casa dei romagnoli che stanno letteralmente volando con 14 punti in classifica e dentro la zona playoff.