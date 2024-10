Quotidiano.net - Ricerca accurata prima di investire

(Di lunedì 28 ottobre 2024) ANCHE SE SI TRATTA di un prodotto finanziario semplice, come avvertono ad Altroconsumo, bisogna comunque fare attenzione a una serie di cosediin un conto deposito. In primis ai costi, sapendo che ormai molti conti deposito si possono aprire online e non hanno spese di apertura, gestione e chiusura. Ma fondamentale è anche il rendimento. I tassi pubblicizzati dalle banche – che si possono analizzare grazie ai principali comparatori online – non sono però netti ma quasi sempre al lordo delle tasse. Per esempio se una banca prospetta un conto deposito con un tasso dell’3% non si guadagneranno in un anno 300 euro su 10mila euro depositati. Su quei 300 euro infatti si devono pagare le imposte pari al 26%, e quindi il rendimento netto è un bel po’ meno: 222 euro.