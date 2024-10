Palermo pauroso incendio in un appartamento | evacuato tutto il palazzo | donna in ospedale

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Paura a, intorno alle 5 e 30 di questa mattina, dove diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate per unche è divampato in unall’ultimo piano di via Maggiore Toselli al civico 66. Al momento dell’nell’c’era una sola persona con il suo cane che è stata soccorsa dai vigili del fuoco. Per fortuna i soccorsi sono arrivati in tempo e, la, è stata trasportata insolo a scopo precauzionale, dal personale del 118 presente intervenuto sul posto. Durante le operazioni di spegnimento l’edificio è stato. Tutti gli abitanti sono stati fatti rientrare nei propri appartamenti ad intervento terminato. Solo l’interessato dalle fiamme non potrà essere abitato. Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dei luoghi sono ancora in corso.