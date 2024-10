Lanazione.it - Padovani, restyling da 15 milioni. Palazzo Vecchio accende il mutuo

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Fiorentina a parte,tira dritto eunda 10di euro con il Credito sportivo per finanziare la riqualificazione dello stadio del rugby. Nonostante per il club viola "l’opzionenon sia percorribile", come ribadito a più riprese dal patron Rocco Commisso. Il tutto, all’interno della cornice di un clima in ogni caso più disteso rispetto al passato tra società e Comune. Anche se continua a tenere banco il contenuto e le tempistiche del cronoprogramma per la ristrutturazione del Franchi. In ogni caso, per ille carte parlano di unda 15, di cui 10 provenienti da, mirati a far toccare il tetto di 15mila posti alla struttura. Giusto per rendere l’impianto, in caso di necessità , idoneo alla Serie A. Intanto Fratelli d’Italia annuncia una interrogazione: "L’investimento è ingiustificato"