NBA, i risultati della notte (28 ottobre): Maxey dà la vittoria ai 76ers all'overtime. Infortunio per Curry

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un’altradi NBA si è disputata negli USA e sono state 5 le partite giocate. In campo sono scesi gli Indiana Pacens, i Philadelphia, i Portland Trail Blazers, i New Orleans Pelicans, i Brooklyn Nets, i Milwaukee Bucks, gli Oklahoma City Thunder, gli Atlanta Hawks, e il derby californiano tra i Golden State Warriors e i Los Angeles Clippers. Ecco come è andata. Si è iniziato nella serata italiana di ieri con i Philadelphiache hanno espugnato il campo degli Indiana Pacers per 114-118 ai supplementari. Primastagionale per Philadelphia e arriva grazie ai 45 punti di Tyrese, ma soprattutto ai 10 segnati dal giocatore nell’overtime.anche per i Portland Trail Blazers che superano i New Orleans Pelicans per 125-103 e anche per i Trail Blazers si tratta del primo successo stagionale.