Montespertoli, basta il tocco di Lotti. Ed ecco il primo successo in trasferta

(Di lunedì 28 ottobre 2024) CERTALDO 01 CERTALDO: Gasparri, Piochi, Signorini, Borboryo, Lastrucci (60’ Ciappi), Lebbaara, Zefi, Cito, Mearini, Corsi S. (42’ Cenni), Pieracci. All. Corsi M.: Romano, Corradi, Liberati, Trapassi, Conti, Pecci, Rosi (74’ Vangi), Fiaschi (71’ Maltomini),, Anichini, Biliotti. All. Sarti. Arbitro: Cornello di Firenze. Rete: 9’. Note: Ammoniti Rosi, Corradi e Pecci. CERTALDO –una rete in avvio alper sbancare il Comunale di Certaldo. La firma è quella del giovane attaccante(nella foto), che a tu per tu con Gasparri lo trafigge con un preciso diagonale. Il Certaldo prova a reagire subito, ma al 17’ la conclusione dal limite di Pieracci indirizzata sul secondo palo viene sporcata in calcio d’angolo.