Molesta hostess nell’ascensore dello stadio: 80enne denunciato per violenza sessuale (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un uomo di ottant'anni è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato per aver Molestato una ragazza in un ascensore dello stadio di Frosinone. L'episodio ieri durante la partita col Pisa. Fanpage.it - Molesta hostess nell’ascensore dello stadio: 80enne denunciato per violenza sessuale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un uomo di ottant'anni è statodagli agenti della Polizia di Stato per averto una ragazza in un ascensoredi Frosinone. L'episodio ieri durante la partita col Pisa.

