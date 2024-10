Calciomercato.it - Milan-Napoli alle porte, è allarme Lukaku: “Deve stare in panchina”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nelche viaggia al primo posto in classifica scoppia il caso: ora può diventare un problema per Conte Lo ha fortemente voluto e alla fine lo ha ottenuto. Antonio Conte ha messo la sua parola per Romelue il belga è diventato il centravanti del. Un impatto importante quello dell’ex Inter nelle prime uscite con la maglia azzurra: 3 gol e 4 assist in 7 partite sono un bottino ragguardevole, ma nel calcio non dicono tutto., è: “in” (LaPresse) – Calciomercato.itNon dicono, ad esempio, che da un paio di partite il 31enne sta faticando non poco a dare il suo contributo, sia dal punto di vista della partecipazione al gioco, sia dal punto di vista della finalizzazione.