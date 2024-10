Thesocialpost.it - Meteo, allerta arancione per nubifragi in diverse regioni: il bollettino della Protezione civile

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Domani, martedì 29 ottobre, arriva un’e gialla per rischio idraulico su alcune zone del Nord Italia. Laha diffuso ilufficiale che indica criticità idrauliche in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. La situazione interessa in particolare le zone lungo il Po e i suoi affluenti, dove il livello delle acque potrebbe salire ulteriormente a causa delle recenti piogge abbondanti.