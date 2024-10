Spazionapoli.it - Lobotka out per Milan-Napoli? In arrivo la sentenza definitiva: cosa trapela

(Di lunedì 28 ottobre 2024) È inla decisionesu Stanislav: il centrocampista slovacco è alle prese con il recupero dall’infortunio patito in Nazionale nel corso dell’ultima sosta. È un lunedì decisamente elettrizzante con il: lo scoppiettante pareggio tra Inter e Juve con quattro reti a testa ha consegnato agli azzurri l’allungo ulteriore in classifica. Ora il secondo posto in classifica (preso in custode dai nerazzurri) dista quattro punti, motivo per cui potrebbe assumere connotati ancora più importanti il big match contro il, in programma per martedì sera allo stadio San Siro. Contro i rossoneri, Antonio Conte ha la possibilità di mandare un altro messaggio a tutta la Serie A, pur considerando che, citando il tecnico stesso, ao “non sarà una passeggiata di salute”. Si attendono in queste ore ulteriori novità per quanto riguarda le ultime di formazione.