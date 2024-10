Lettera43.it - Incidente sulle piste in Val Senales: la sciatrice Matilde Lorenzi in gravi condizioni

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 20enne talento dello sci italiano, è rimasta gravemente ferita dopo essere stata protagonista suo malgrado di undella Val, in Alto Adige. Secondo una prima ricostruzione, lasi stava allenando sulla pista Gravand G1, ma ha perso contatto con il manto nevoso e ha sbattuto violentemente il volto sul terreno ghiacciato. Uno degli sci si è sganciato e la giovane è finita fuori pista.è stata soccorso prima dagli allenatori e poi dai medici e dai carabinieri accorsi dopo l’. È stata trasferita in elisoccorso all’ospedale di Bolzano. La 20enne, che fa parte della terza squadra della Nazionale italiana, è in. Dai primi rilievi, ledi sicurezza del tracciato erano in regola e così anche le barriere.