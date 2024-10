Liberoquotidiano.it - Guerra totale al Milan, rumors alla vigilia del match col Napoli: Fonseca, scelta drastica su Leao

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo il "turno di riposo" forzato dovuto allo slittamento, inspiegabile, di Bologna-, i rossoneri stanno per tornare in campo: domani, martedì 29 ottobre, alle 20.45 a San Siro si giocherà la partitissima tra, Paulocontro Antonio Conte. I tre punti in palio sono importantissimi per entrambe le squadre: ilpotrebbe almeno mantenere le quattro lunghezze di vantaggio sull'Inter mentre ilpotrebbe centrare un decisivo salto in avanti in classifica. Dunque,della partita, ecco filtrare le indiscrezioni sulle formazioni che verranno schierate. E a colpire, in particolare, sono le indiscrezioni che riguardano ile le scelte di Paulo: quasi certamente, infatti, Rafasi dovrà accomodare ancora una volta in panchina.