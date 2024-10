Gravi irregolarità a bordo, "sequestrata" nave cinese in porto (Di lunedì 28 ottobre 2024) MONFALCONE - Significative anomalie nell'antincendio e in sala macchine. Per queste ragioni la Capitaneria di porto di Monfalcone ha fermato la Long Shan Hu, nave battente bandiera cinese e porta rinfuse di 225 metri. L'operazione, portata avanti dai militari assieme alla Direzione marittima del Triesteprima.it - Gravi irregolarità a bordo, "sequestrata" nave cinese in porto Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) MONFALCONE - Significative anomalie nell'antincendio e in sala macchine. Per queste ragioni la Capitaneria didi Monfalcone ha fermato la Long Shan Hu,battente bandierae porta rinfuse di 225 metri. L'operazione, portata avanti dai militari assieme alla Direzione marittima del

