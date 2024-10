Genoa-Fiorentina, designato l'arbitro: la statistica sui rigori non sorride ai viola (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per il turno infrasettimanale di Serie A. Ad arbitrare Genoa-Fiorentina, in programma giovedì 31 ottobre alle 18:30, sarà Chiffi di Padova, che sarà coadiuvato da Baccini e Rossi. Collu il quarto uomo, mentre al Var La Penna e Avar Maggioni Firenzetoday.it - Genoa-Fiorentina, designato l'arbitro: la statistica sui rigori non sorride ai viola Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per il turno infrasettimanale di Serie A. Ad arbitrare, in programma giovedì 31 ottobre alle 18:30, sarà Chiffi di Padova, che sarà coadiuvato da Baccini e Rossi. Collu il quarto uomo, mentre al Var La Penna e Avar Maggioni

