Liberoquotidiano.it - Furti banche dati: La Russa, 'non vedo complotti, ma perimetrare funzioni giudici e politica'

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - ''Io ho detto rispondendo a una domanda del giornalista che bisognaledie di magistratura. Il giornalista poi mi ha chiesto: 'con la Carta costituzionale? E io ho risposto: 'perchè no', ma nel mio pensiero non c'è necessariamente una norma costituzionale. Ho detto chiaramente che tutti d'accordo, maggioranza, opposizione e magistratura, in qualunque i forma -con una legge ordinaria, un entente cordiale o qualsiasi altro modo- devono mettere un punto fermo sulla perimetrazione, sui limiti, sui confini di ciascuna delle: parlamentare, esecutiva e della magistratura''. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La, ospite di 'Cinque minuti'. ''Dove avrebbero sconfinato i magistrati?'', chiede Bruno Vespa.