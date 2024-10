Oasport.it - Frederic Vasseur carico: “Dobbiamo essere ottimisti e continuare a spingere in questo modo”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ferrari a segno per la seconda volta consecutiva nel Mondiale 2024 di F1. Dopo l’uno-due di Austin, con l’affermazione del monegasco Charles Leclerc davanti allo spagnolo Carlos Sainz, è stato quest’ultimo a prendersi il successo in Messico, in un round nel quale la Rossa non trionfava da 34 anni (Alain Prost nel 1990), mentre Leclerc ha concluso in terza posizione. Pertanto, ancora due vetture sul podio e, non fosse stata per la rimonta notevole di Lando Norris con la McLaren, Leclerc averebbe potuto concludere in piazza d’onore. La SF-24, comunque, ha dato seguito agli ottimi riscontri che si erano notati in Texas e l’affermazione del madrileno e la top-3 di Charles non sono affatto casuali.