Fiere vietate effetto Lingua blu | Il pericolo arriva dal Nord Europa

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Oltre 4mila focolai attivi, di cui circa itre quarti in Sardegna, anche se la situazione è pesante pure in Piemonte e Lombardia, accanto alla Calabria. A pesare sugli allevamenti di mucche e pecore è la Blue Tongue, o “blu”, che ha fatto registrare focolai anche nel Piacentino e nella zona sopra Lodi. La malattia trasmessa agli animali da un insetto, un moscerino del genere Culicoides, non colpisce l’uomo e non infetta la carne o il latte. Però porta al calo della produzione di latte e al blocco della movimentazione delle greggi e delle mandrie, con danni economici per le aziende. "Per i bovini la Blue Tongue non è letale - dice un allevatore che chiede di rimanere anonimo a causa del particolare momento che il settore sta vivendo -, causa soltanto una febbre, mentre per gli ovini è moltosa".