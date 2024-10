F1 la Ferrari vince ancora e Norris non molla | i due Mondiali sono aperti

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Lae conall’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico. Il Gran Premio messicano viene vinto da Carlos Sainz, scudiero delladominante per tutto il fine settimana e che ieri aveva conquistato la pole position. Il boxsfiora la doppietta, con Charles Leclerc – in lotta con la gestione dei freni e delle temperature per tutta la gara – che si arrende però a Landonel corso degli ultimi giri e conclude terzo sul podio. Con Red Bull che ha portato un solo pilota in zona punti, Max Verstappen in sesta posizione, e la McLaren di Piastri che è giunta ottava alla bandiera a scacchi, lamacina importanti punti in ottica campionato costruttori. A separare la Rossa dalla vetta, occupata dalla McLaren, cisolo 29 punti e conquattro gare al termine e due sprint – in Brasile e in Qatar – è tutto possibile.