Nuovasocieta.it - Collisioni 2025: annunciato il ritorno dei Thirty Seconds To Mars in concerto martedì 8 luglio

Leggi tutta la notizia su Nuovasocieta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)Festival annuncia la sua prima data in vista dell’edizioneche vedrà protagonisti ad Alba grandi ospiti internazionali, a cominciare dacon la band alternative rock americanaTo Mars. Dopo il rapido sold out delle due date indoor italiane della scorsa primavera nell’ambito del Seasons World Tour 2024 che ha toccato Stati Uniti, Europa e America Latina, sarà possibile ascoltare la band live ad Alba con alcuni dei loro successi più iconici e con i nuovi brani pubblicati nell’ultimo album ‘It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day’,uscito il 15 settembre 2023 da Virgin Records.