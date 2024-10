Amica.it - Charlene di Monaco e il nuoto: il primo amore non si scorda mai

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dicono che nella vita ogni persona abbia due grandi amori. Salvo smentite, perdipossiamo facilmente desumerle: il principe Alberto e il. Già, perché la principessa sudafricana, da più di dieci anni votata alla vita regale – con presenze un po’ discontinue, per la verità – in realtà non ha mai smesso di pensare alla sua passione più grande: l’acqua. In acqua è cresciuta, quando viveva in Sudafrica. In acqua ha partecipato alle Olimpiadi, gareggiando nel 2000 a Sydney, nella staffetta femminile di. E in acqua, probabilmente, se potesse ci tornerebbe volentieri. Un habitat decisamente meno formale di quello del Palais Princier. Un ambiente dove può essere se stessa. Senza obblighi, senza finzioni, senza costrizioni.