Celebrazioni di Ognissanti e Commemorazione dei Defunti | Gli Eventi a Ancona

Con i giorni dedicati a Ognissanti e alla Commemorazione dei Defunti in arrivo, Ancona si prepara a onorare la memoria dei caduti in un evento che coinvolgerà la comunità locale. L'amministrazione comunale ha organizzato una serie di cerimonie che si svolgeranno tra il 1° e il 2 novembre, tutte dedicate a celebrare il sacrificio di coloro che hanno dato la vita per la patria. Di seguito, i dettagli sulle varie celebrazioni, le modifiche alla viabilità e le disposizioni per la sosta. Le cerimonie del venerdì 1 novembre Venerdì sarà una giornata ricca di eventi solenni, iniziando dalla celebrazione che si terrà presso il Monumento ai Caduti e Martiri della Resistenza in Porta Pia, dove alle 9:45 i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e dell'ANPI deporranno una corona.