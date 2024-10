Bret Easton Ellis: ecco quando si girerà il suo debutto alla regia con Joseph Quinn (Di lunedì 28 ottobre 2024) Novità sul debutto alla regia dell'autore di America Psycho e Le schegge, che si prepara a dirigere Joseph Quinn in un incubo lisergico. Non manca molto all'inizio delle riprese di Relapse, preannunciato debutto alla regia del popolare romanziere Bret Easton Ellis che vedrà protagonista la star di Stranger Things e Il Gladiatore 2 Joseph Quinn. Nel podcast da lui condotto, Ellis ha rivelato che il film entrerà in lavorazione a marzo 2025 e verrà girato in Europa. Il film, scritto dall'autore di American Psycho, racconterà la storia di un uomo (Joseph Quinn) che va in crisi esistenziale dopo aver assistito a una morte brutale durante un festino a base di droga. La riabilitazione coinciderà con un'esperienza altamente traumatica visto che comincerà a essere Movieplayer.it - Bret Easton Ellis: ecco quando si girerà il suo debutto alla regia con Joseph Quinn Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Novità suldell'autore di America Psycho e Le schegge, che si prepara a dirigerein un incubo lisergico. Non manca molto all'inizio delle riprese di Relapse, preannunciatodel popolare romanziereche vedrà protagonista la star di Stranger Things e Il Gladiatore 2. Nel podcast da lui condotto,ha rivelato che il film entrerà in lavorazione a marzo 2025 e verrà girato in Europa. Il film, scritto dall'autore di American Psycho, racconterà la storia di un uomo () che va in crisi esistenziale dopo aver assistito a una morte brutale durante un festino a base di droga. La riabilitazione coinciderà con un'esperienza altamente traumatica visto che comincerà a essere

